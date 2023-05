Les idées sortie en famille de ce dimanche

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 28 mai 2023 : Fête de la nature, Les Grandes Médiévales d’Andilly et Le Printemps du Hip-hop.

Fête de la nature à Entremont-le-Vieux :

Le camping de l’ourson propose un après-midi (14h-18h) animés autour d’ateliers : détermination des fleurs sauvages, lessive zéro déchet, gratuite et écologique, plantes comestibles de Chartreuse et enfin atelier "origami" (création de fleurs en papier et de boites à graines). Pour trouver d’autres animations Fête de la Nature 2023, le lien .

Printemps du Hip Hop (Seynod) :

Dernier jour. Dès 14h ouverture exceptionnelle de la médiathèque de Seynod pour un après-midi familial et festif sur les rythmes urbains du crew Sons of Wind, 14h : Performance dansée des S.O.W, 14h30 – 16h : Initiation danse pour les familles et dans le même temps 14h30 – 16h : atelier MAO (Musique assistée par Ordinateur) pour les ados. Juste en-dessous, à 16h 16 danseurs hip-hop de tout horizon seront en compétition sur la scène de L’Auditorium Seynod, durant 1h30. Une belle clôture du Printemps du hip-hop à Seynod à vivre avec les enfants et gratuitement. Un bon plan.

Les Grandes Médiévales d’Andilly :

L’édition 2023 a démarré hier en pleine forêt d’Andilly ou gueux, chevaliers, princesses, voltigeurs, saltimbanques, fées et ensorceleurs, en tout plus de 500 artistes nous régalent avec leurs shows médiévaux. 20h de spectacles chaque jour ; et cela commence dès ce matin dès 10h avec le grand défilé sur l’esplanade des joutes ; jusqu’au dernier spectacle à 22h. Les Grandes médiévales se poursuivent demain lundi de pentecôte jusqu’à 19h et le week-end prochain samedi et dimanche. Programme complet