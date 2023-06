Les sorties avec le magazine RécréAmômes : Cinéma, atelier Préhistoire à Sallanches et LafiBala à Chambéry.

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 18 juin 2023 : Cinéma, atelier Préhistoire à Sallanches et LafiBala à Chambéry.

Dimanche 18 juin 2023

La Grande Journée des enfants : dans les cinémas Pathé, Annecy, Archamps et Chambéry. Ce dimanche vous pourrez assister à deux avant-première de films d’animations : Elémentaire et l’ado Kraken. Ou choisir un 3e film, un classique : Harry Potter à l’école des Sorciers ! La Grande Journée des enfants réserve aussi de grandes surprises, des animations et des cadeaux. Un bon plan !

Pour les horaires des séances rendez-vous sur pathe.fr

Informations et réservations sur pathe.fr ou sur l'application mobile des cinémas Pathé

Ateliers au Château des Rubins : dans le cadre des journées Nationales de l’Archéologie ; vous allez pouvoir apprendre et tester les techniques pour faire du feu comme à la Préhistoire. Et réaliser votre propre kit de feu ! Et vous mettre dans la peau d’un archéologue.

Tél. : 04 50 90 83 03

Festival Lafi Bala (Chambéry) : rendez-vous au Parc du Verney pour une journée festive autour de l’Afrique dans le cadre du festival Lafi Bala qui se termine ce dimanche ! Entre démonstration d'artisanat, concerts, conférence spectacles et village artisanal. Et c’est gratuit !

www.lafibala.com

Laure de RécréAmômes