Les sorties en famille avec RécréAmômes : Annecy , Samoëns et en Pays de Savoie

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 7 mai 2023 : festival du livre, portes-ouvertes des fermes et printemps du Reblochon fermier.

Dimanche 7 mai 2023

Festival « Des Livres… et moi ! » (Samoëns) : événement dédié au livre jeunesse à l’espace Le bois aux dames jusqu’à 18h. Des rencontres avec une dizaine d’auteurs au programme. Egalement plein d’animations : des ateliers créatifs encadrés par les auteurs et illustrateurs invités au Festival, des spectacles et contes pour enfants, des conférences et des jeux autour du livre. Et des ventes de livres aussi sur place, sans oublier le bar à sirops.

Programme : www.samoens.com/des-livres-et-moi-festival-litterature-jeunesse/

« Prenez la clé des champs » (Pays de Savoie) : portes-ouvertes pour une trentaine de fermes de nos Pays de Savoie. Au programme : visites d’exploitations, rencontres et échanges, activités ludiques, proposés gratuitement. Coups de cœur : la Ferme de Chosal à Copponex et ses parcours (animaux de la ferme, parcours pieds-nus et parcours land’art). Toujours à Copponex c’est aussi portes-ouvertes à La ferme de Follon où vous pourrez plonger dans une Piscine de foin, et assister à la traite à 17h. Les Jardins de Lornay ouvrent aussi leurs portes et propose une Balade dans la bambouseraie et découverte du jardin aquatique. Côté Savoie, Crêpes pour le goûter, animation et jeux pour les enfants : château gonflable et balade à poney à La Chèvrerie du Corbelet à Saint-Cassin notamment.

Pour connaître toutes les animations : www. prenezlacledeschamps.com

Printemps du Reblochon Fermier : lundi 8 mai à Annecy (Parking Belle Etoile – Albigny, de 10h à 18h, entrée libre et gratuite). Découvrir les femmes et les hommes qui font le Reblochon fermier lors d’une journée ludique et pédagogique pleine d’animations. Au programme : atelier petit fromager en herbe, démonstrations de fabrication pour tout savoir sur le Reblochon, dégustations, recettes, tracteurs (tous petits… et très gros !), vaches et veaux, démonstrations de chien de troupeau, comprendre ce qu’est notre AOP, accompagnateur en montagne, artisans et autres belles rencontres autour de ce délicieux fromage au lait cru et des activités des Aravis.

Infos pratiques : www.fromagesdesavoie.fr

Laure de RécréAmômes