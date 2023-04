On sort ce week-end avec RécréAmômes : Thônes, Faverges et Le Bourget du Lac

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 22 avril 2023 : Visite guidée à Thônes, et deux spectacles au Bourget-du-Lac et à Faverges.

Samedi 22 avril 2023

Visite du Musée Patrimonial du Pays de Thônes : une visite guidée et racontée à vivre en famille avec les enfants dès 5 ans. Un voyage dans le temps et dans l’histoire du Pays de Thônes, des arts et traditions populaires, et religieux à travers des costumes, la présentation de métiers, l’histoire aussi Préhistoire, je vous l’ai dit, époque napoléonienne avec des armes, seconde guerre mondiale, et de l’espace dédié au reblochon fermier, le trésor gourmand et patrimonial de la vallée de Thônes et des Aravis. C’est gratuit.

Tél : 04 50 02 97 76

Spectacle au Bourget-du-Lac : “J’ai rien demandé moi”, un concert pop, électro, théâtral et numérique à voir ce samedi avec les enfants dès 5 ans à 17h à l’Espace culturel La Traverse. Un spectacle, visuel et musical, jalonné de chansons, raconte avec humour et légèreté la complexité du lien familial, de la construction de soi. C’est Chloé Birds accompagnée de deux musiciens que vous retrouvez sur scène, dans un décor de mapping en 2 et 3 D. Le cheminement de Lison explore avec légèreté ces grandes questions enfantines.

Billetterie : https://www.espaceculturellatraverse.fr/spectacles-2022-2023/a-voir-en-famille-jeune-public/j-ai-rien-demand%C3%A9-moi/

Spectacle à Faverges : « Le Complexe du Pingouin », un spectacle de marionnettes à voir ce samedi à 17h à la Soierie, dans le cadre Festival Petit Patapon. Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux... L'envie le saisit de prendre de la hauteur. C'est ainsi qu'un pingouin ordinaire va un jour décider de s'aventurer au-delà de sa condition. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.

Informations : https://www.lasoierie.com/events/le-complexe-du-pingouin

Laure de RécréAmômes