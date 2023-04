On va chasser les oeufs en Savoie et Haute Savoie

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 9 avril 2023 : une sélection de chasses aux œufs originales.

Chasse aux œufs à Abondance : les enfants de 2 à 12 ans sont invités à se munir de leur panier pour une chasse aux œufs à 11h sur la Plaine d’Offaz (dernier départ à 11h45) avec l’association Abondance d’Evénements. C’est gratuit, sur inscription sur place. Prévoir un panier, des bottes de pluie ou chaussures de marche.

Chasse aux œufs au Hameau du père Noël (Saint-Blaise) avec des animations avec le Père Noël, la Mère Noël, le marchand de sable et le Père Fouettard. Le lien ici

Chasse aux œufs aussi au Château de Ripaille à Thonon (atelier et chasse aux œufs 0-5 ans et 5-10 ans), au Château de Montrottier (Lovagny) et au Criq’Parc (Saint-Jorioz) au cœur du parc ludique.

Chasse aux œufs aux Grottes du Cerdon (Labalme/Ain) : les 9 et 10 avril, grande chasse aux œufs dans ce parc de loisirs préhistoriques om vous pouvez passer la journée. Pour faire la visite des grottes, une balade souterraine entre stalactites et stalagmites depuis le point d’enfouissement d’une ancienne rivière jusqu’à un belvédère en milieu de falaise qui domine le vignoble de Cerdon et les activités préhistoriques dès 4 ans pour retrouver les gestes de nos ancêtres : allumer un feu, chasser au propulseur avec des sagaies, créer une perle et son bracelet, peindre avec des ocres, façonner l'argile et réaliser sa poterie et découvrir le métier d'archéologue lors d'une reconstitution de fouille.

Chasse aux œufs de dragons au Grand Filon, musée du Fer (Saint-Georges-des-Hurtières) . Une visite souterraine des galeries animée de 13h30 à 17h30 demain lundi, pour laquelle il vous est conseillé d’apporter votre équipement d'aventurier et trouver le nid du dragon !

Chasse aux œufs en station, à La Rosière . Au programme de 14h à 18h : pour les petits, une chasse aux ?ufs et pour les plus grands dès 6 ans une véritable chasse au trésor sur les traces d'Hannibal de Carthage.