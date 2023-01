Planétarium Galerie Eurêka, ateliers Turbine sciences (Cran-Gevrier), cinéma à Chens-sur-Léman et Annecy

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 14 janvier 2023 : Planétarium à la Galerie Eurêka (Chambéry), ateliers à la Turbine sciences (Cran-Gevrier) et cinéma à Chens-sur-Léman et Annecy.

Planétarium à la Galerie Eurêka (Chambéry) : une exploration du ciel nocturne conduite par un animateur scientifique pour observer les étoiles et les principales constellations qui illuminent notre voûte céleste et durant 45 minutes. 5 créneaux de planétarium ouverts ce samedi, de 10h15 à 11h, de 11h15 à 12h, de 14h30 à 15h15, de 15h30 à 16h15 et de 16h30 à 17h15.

Réservation : 04 79 60 04 25

Informations : https://www.chambery.fr/agenda/26024/153-atelier-planetarium-la-tete-dans-les-etoiles.htm

Ateliers de la Turbine sciences (Cran-Gevrier) : eux ateliers au programme ce samedi après-midi. A 14h30 atelier dessin numériques pour les plus de 7 ans avec une tablette graphique et un logiciel dédié, et à 16h atelier mini-jeux sur carte programmable ; un atelier au cours duquel les enfants dès 10 ans vont apprendre à faire de la programmation avec la carte Micro :bit.

La réservation pour ces ateliers s’effectue en ligne : www.laturbine.fr/

Séances de cinéma originales à vivre en famille : Cinéfilous à la médiathèque Bonlieu d’Annecy à 16h30 à partager avec les enfants dès 5 ans. Une séance découverte de la richesse du cinéma jeunesse avec courts-métrages d’animation. Gratuit et sur inscription : 04 85 46 76 00. Ciné-concert à Chens-sur-Léman à 16h salle l’Otrement : Pascal Wintz accompagne au piano 2 films muets de Charlie Chaplin: Charlot policemen et Charlot fait du cinéma. Billetterie sur place : Informations : 06 98 00 51 21