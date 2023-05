Que faire ce weekend en famille en Pays de Savoie?

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 27 mai 2023 : Le Grand Saut (Annecy) et la Fête de la Nature en Pays de Savoie.

Le Grand Saut (Annecy) : ce samedi dès 15h, quartier du Parmelan. Au programme de l’édition 2023 du festival du cirque organisé par le Centre social et culturel du Parmelan du Grand Saut : des animations et des spectacles assurés par 5 compagnies circassiennes locales, des ateliers de découverte des arts du cirque pour les enfants dès 4 ans. Sur place aussi des ateliers maquillage, la tente des petits artistes et des grands constructeurs, un carrousel féérique accessible de 18 mois à 6 ans et une bibliothèque mobile. C’est gratuit.

Informations et programme ici

Fête de la nature au lac d’Aiguebelette : à vivre en famille, une vivre une expérience poétique nocturne à la plage du Sougey à 21h ce samedi. Allongez-vous en compagnie des artistes de L'Autre Cie pour observer le ciel étoilé en récits et en musique. Vous serez bercés et endormis au rythme des mots, des notes et des mélodies dans le cadre naturel du lac d’Aiguebelette. Un conseil, pensez à vos duvets, plaids et coussins !

Réservation obligatoire en ligne ici

Fête de la nature côté Haute-Savoie : deux idées d’animations à partager en famille. Oui Alain, comme au Manoir de Novel qui vient de rouvrir. Asters conservatoire d’espaces naturels propose au Manoir de Novel (Annecy) toute une journée d’ateliers ; pour découvrir la vie des abeilles, confectionner des petits objets en laine, réaliser une carte colorée avec des pigments issus de plantes., réaliser des semis, découvrir les animaux que l’on trouve en ville, fabriquer du pain. Vous pourrez aussi écouter des contes nature. Fête de la nature bien célébrée aussi naturellement du côté de la Maison du Salève à Présilly. Dès 14h rendez-vous au Parking de la Tour des Pitons pour une après-midi de découverte de la forêt ; départ de balades toutes 45 minutes et sur place, jeux en bois et espaces découverte des animaux. Et cela continue demain dimanche avec une après-midi dans le jardin de la maison du Salève entre balades pieds nus et siestes sonores.

Informations : Manoir de Novel ici

Maison du Salève

D’autres animations Fête de la Nature 2023