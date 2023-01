Raquettes en fête en Haute-Savoie, championnats de France mushing aux Contamines-Montjoie,spectacle à Barberaz

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 29 janvier 2023 : Raquettes en fête en Haute-Savoie, championnats de France de mushing aux Contamines-Montjoie et spectacle à Barberaz.

Raquettes en fête 2023 : où aller ? Praz de Lys-Sommand par exemple, avec les accompagnateurs en Montagne. Au programme : randonnées raquettes, des sorties en fatbike et animations sur le front de neige de Chevaly comme les ateliers DVA/sécruité et la construction d’igloos de 10h à 16h. Même programme à Abondance (Parking du lac des Plagnes), Les Alpes du Léman (Plateau de Pleine-Joux), à Cordon, et au Salève (La Croisette) où seront aussi proposées des balades en raquettes spécialement pour les enfants 4-7 ans.

Informations :

Praz de Lys-Sommand : www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/raquettes-en-fete/

Bureau d’information touristique d’Abondance. Tél. 04 50 73 02 90

Salève : www.bureaumontagnesaleve.com/actualite/F%C3%AAte+de+la+raquette+26+janvier+2020_23

Alpes du Léman : Inscription recommandée auprès de Mathieu Thirant - Trek'in Alpes par SMS au 06 80 10 77 40.

Cordon : www.cordon.fr/cgi-local/affiche_sitra2_selection_date.pl?HTMLPage=/agenda/animation.htm

Conta Race Musher Race (Les Contamines-Montjoie) : dès 9h compétition de ski-joering, à côté de la télécabine de la Gorge au Pontet, puis courses d’attelage de chiens de traîneaux de différents types (pulka nordique, patinette-traîneau, traîneau 2, 6, 8 et 10 chiens) et canicross (départ à 14h).

Informations : www.lescontamines.com/hiver/activites/agenda/animations/conta-musher-race-1325566

Contes théâtraux (Barberaz) : « Bidules trucs » ! Huit pièces courtes mettent en scène d'étranges personnages mi-humains, mi-animaux : la Rose, la Zébrette, le Lion, la Girafe, une grenouille, etc... Évoquant tour à tour des thèmes aussi essentiels que l'amour, la mort, la fraternité. Rendez-vous de 16h à 17h30 salle polyvalente.

Informations : www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/bidules-trucs.html

Laure de RécréAmômes