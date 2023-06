RécréAmômes et les bons plans à Praz-sur-Arly et aux Aillons

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 25 juin 2023 : parcours aventures à Praz-sur-Arly et aux Aillons, journées du patrimoine de Pays et des Moulins.

Dimanche 25 juin 2023

C’est nouveau et à tester : Praz lac Aventures, un nouveau parcours aventure à Praz-sur-Arly, avec ses tyroliennes et dizaine d’ateliers dans les arbres, accessible à vos ouistitis dès l’âge de 4 ans. 3 types de parcours sont proposés selon l’âge et la difficulté. Si le parcours aventure vient d’ouvrir hier, il faudra attendre le premier jour des vacances pour profiter aussi du plan d’eau et ses activités nautiques baignade, aquaparc et paddle.

Informations : https://www.prazsurarly.com/plan-deau-de-baignade-aquapark-et-parc-accrobranche/

Deux activités aériennes à Aillon 1000 : les Tyroliennes des géants, un parcours dans les arbres tout en tyroliennes ; 18 au total se succèdent, que vous pouvez emprunter avec vos enfants dès 8 ans. C’est unique en Pays de Savoie comme le Pays suspendu des Géants, tout un maillage de filets 7000 m² en tout perchés dans les arbres. Pour bondir, s’amuser ou faire la sieste en nature en ce dimanche avec vos enfants, dès 3 ans.

Informations : https://www.lesaillons.com/ete

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : deux idées avec les enfants. Une visite ludique de La Vieille Douane ; nous sommes à Châtel à la frontière franco-suisse où autrefois les gabelous, douaniers et contrebandier, se livraient un vrai jeu du chat et de la souris dont allez découvrir les histoires plutôt surprenantes. Pour ces Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, vous allez pouvoir déambuler dans la Maison du patrimoine du Grand-Bornand à la découverte de la vie quotidienne de nos ancêtres dans cette maison du XIXe siècle.

Informations :

Laure de RécréAmômes