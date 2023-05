RécréAmômes et les bons plans : les Aillons, Saint-Jean de Maurienne, Saint-Gervais et Chamonix.

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 21 mai 2023 : Direction les Aillons, Saint-Jean de Maurienne, Saint-Gervais et Chamonix.

Dimanche 21 mai 2023

Pays Suspendu des Géants (Les Aillons) : c’est ouvert ce week-end de l’ascension ! Le Pays Suspendu des Géants c’est un parc de filets suspendus en pleine forêt à Aillon 1000 ! On s’amuse en toute sécurité et sans baudrier, dans des filets géants, des cabanes, des toboggans et plein d’autres jeux ! Il y a aussi des jeux dessous, notamment pour les tout-petits. Mais même dans les filets, vous pouvez aller faire des bonds ou vous allonger pour la sieste puisque le Pays Suspendu des Géants est recommandé dès l’âge de 3 ans. C’est ouvert de 10h30 à 18h.

Spectacle de hip-hop (Saint-Jean de Maurienne) : danse et théâtre mêlés par la compagnie As2Danse, qui propose son spectacle R2Jeux dans la rue, dans le cadre de l’édition 2023 des arts en ville qui se tient en ce moment à Saint-Jean-de Maurienne. Rendez-vous à 18h quartier Roche Noire Rue du Parc de la Vanoise, derrière l’immeuble « Les Genets » précisément pour replonger en enfance au travers des aventures de 4 écoliers, qui vous ferons redécouvrir le bric à brac de notre vieux coffre à jouets. Rires, chamailleries, jeux et insolence au programme !

Deux événements au Pays du Mont-Blanc : c’est la fête des abeilles à Saint-Gervais ce dimanche, avec des animations-Jeux, des ateliers créatifs et des dégustations. Rendez-vous promenade du Mont-Blanc de 10h à 17h ce dimanche. Du côté de Chamonix, c’est le dernier jour du festival Ascensions et cette année, c’est un lieu emblématique qui s’anime : la Pierre d'Orthaz. Au programme ce dimanche de 10h à 21h, une journée placée sous le signe de le l'agropastoralisme l'activité première de l'espace de la Pierre d'Orthaz aujourd'hui ;

Visite à la ferme, randonnée, bain de foret, marché paysan, balade gastronomique et animations pour les enfants...

