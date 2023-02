RécréAmômes et les bons plans pour sortie, Evian, Montmélian, Le bourget du lac

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 25 février 2023 : ciné-concerts à Evian et Sevrier, Carnavals à Montmélian, Le Bourget-du-lac et Chambéry-le-Haut.

Samedi 25 février 2023

Ciné-concert à Evian : « l’appel de la forêt » à 10h30 ce samedi au Théâtre Antoine Riboud. Le premier chef-d’œuvre de Jack London est astucieusement porté à la scène et à l'écran, en musiques et en images, réalisé en direct. L'ensemble TaCTus nous fait revivre cette incroyable épopée, avec un spectacle à la croisée du ciné-concert, de la performance graphique et du livre ouvert.

3 carnavals en Savoie : à Montmélian, au programme 13h30 séance de maquillage à l'Espace François Mitterrand, 15h30 départ du défilé depuis la place de l'Espace François Mitterrand et 17h mise à feu de Monsieur Carnaval et goûter offert sur la place du Marché. Au Bourget-du-Lac, départ du défilé place de l’église à 17h pour un tour dans le village. A Chambéry le Haut, 14h30 départ du quartier des Châtaigniers /Parking du Lycée Louis Armand, arrivée à 16h Esplanade de l'Avenue d'Annecy, orchestrée par Arc En Cirque et La Cité des Arts avant un grand spectacle final.

Ciné-concert Charlie Chaplin à Sevrier : ce samedi à 18h à la Villa du Prieuré. L’œuvre Charlie Chaplin, icône du cinéma muet, à travers deux de ses œuvres accompagnées en direct au piano. Le pianiste émérite Pascal Wintz rythme avec des sons de jazz la séance composée de deux films " Charlot policeman " et " Charlot fait du cinéma ".

