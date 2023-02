RécréAmômes et les bons plans sorties : cinéma, cookies à la tomme de Savoie et sortie aquatique

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 26 février 2023 : sortie cinéma, sortie aquatique et cuisine en famille 100% Fromages de Savoie.

Dimanche 26 février 2023

Festival Cinémino : 8 films à voir, 12 séances en tout ce dimanche 26 février. Au Parnal à Thorens-Glières, à l’Auditorium Seynod, à la Turbine à Cran-gevrier et au Rabelais à Meythet.Vous pourrez par exemple voir Ernest et Célestine, Pompon Ours, La Famille Assada, Interdit aux chiens et aux italiens primé au dernier festival international du film d’animation d’Annecy. A l’affiche aussi, Astérix et Obélix à 14h à L’Auditorium Seynod notamment ; en bonus vous pourrez en famille découvrir le double d’un film ; rendez-vous après cette séance.

Programme : www.festivalcinemino.org/

Un dimanche aquatique : direction UCPA Vitam à Neydens. On s’y baigne et on s’y amuse avec 5 toboggans intérieurs, 1 bassin balnéoforme avec rivière à courant, lits à bulles, hydrojets et cols de cygne, 1 pataugeoire ludique adaptée pour les plus petits, favorisant leur éveil et leur développement et 1 bassin ludique destiné aux enfants pour s'amuser dans l'eau. Et en bonus le dimanche est installé un parcours gonflage sur l’eau !

www.ucpavitam.fr

Recette 100% Fromages de Savoie : Cookies à l’IGP Tomme de Savoie. Il vous faut de la Tomme de Savoie, du beurre, des graines type sésame si vous en avez, de la levure, des oignons et voilà. Tout mélanger, faire des petits boules que les enfants adoreront aplatir et la recette est prête enfin il y a quelque étapes.

Recette détaillée à retrouver dans le magazine RécréAmômes #38 ici .

Laure de RécréAmômes