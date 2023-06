Les sorties du Week-end avec RécréAmômes : Clermont, Bonneville, Chambéry et Ferney-Voltaire.

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour ce samedi 24 juin 2023 : spectacles à voir en famille à Clermont, Bonneville, Chambéry et Ferney-Voltaire. on fait le plein d'idées avec les bons plans sorties en famille et en Pays De Savoie.

Festival Clermont en scène(s), l’ouverture : durant un mois, des soirées spectacle de haute volée et entièrement gratuits à savourer en famille sur la grande esplanade de ce beau château Renaissance de Haute-Savoie. 6 spectacles au programme ce samedi pour l’ouverture du festival : dès 11h30 ce matin et jusqu’à 19h : déambulation, juke box live, cirque poétique et acrobatique. Et vous pourrez visiter le Château aussi gratuitement toute la journée avec les enfants, en vous amusant avec aux ateliers-jeux et livret de visite “Le château farfelu”.

Informations : 04 50 33 50 33 billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

Programme : https://experience.hautesavoie.fr/agenda/spectacle-festival/1938-festival-clermont-en-scene-s-2023

Journées des Saltimbanques (Bonneville) : festival d’arts de rue bien connu et qui offre chaque année des acrobaties de haute voltige. Aux journées des saltimbanques on rit aux éclats avec les artistes burlesques, on marque le tempo des musiciens ; et vous pourrez aussi profiter d’animations et de jeux pour s'amuser entre deux représentations ! Rendez-vous en centre-ville près de la place de l’^hôtel de ville de Bonneville.

Programme : https://www.journeesdessaltimbanques.fr/

Les estivales en Savoie (Chambéry), l’ouverture : jusqu’au 12 juillet, 10 soirées en plein air, gratuites et sans réservation dans le décor sublime du château des ducs de Savoie. Pour le lancement de cette édition des 20 ans, il faudra lever Les yeux au ciel Serge. Et admirer deux expériences artistiques vertigineuses : Suspend’s, un duo de danse verticales orchestré par la Cie 9.81, puis Respire, une traversée funambule à grande hauteur de la tour demi-ronde à la Sainte-Chapelle. On va en prendre plein les yeux avec les enfants !

Programme : https://www.savoie.fr/web/sw_88530/estivales-en-savoie-tout-le-programme

Fête à Voltaire (Ferney-Voltaire) : toute la journée dans les rues du centre-ville : Arts de la rue, concerts, danse, théâtre, cirque, déambulations…

Informations : www.ferney-voltaire.fr

