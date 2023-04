Les bons plans RécréAmômes journée freestyle, salon de la BD et balade contée.

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 30 avril 2023 : journée freestyle, salon de la BD et balade contée.

Dimanche 30 avril 2023

Journée freestyle à Elevation Indoor (Neydens) : journée anniversaire pour le premier centre de freestyle indoor de nos Pays de Savoie. Au programme de cette journée animée : des sessions libres, des initiations au trampoline, des shows ; l’occasion aussi de tester le Parkour et le Big air ! Toutes les sessions sont gratuites et pour tous les accros du freestyle en tout genre. Sur place également des stands et des animations, des démonstrations de la freestyle School, de et de la musique ; en bonus le skatepark est en accès libre . Un bon plan, allez-y avec les enfants !

Informations : www.elevation-indoor.com

Sevrier BD (Sevrier/Complexe d’animation) : encore ce dimanche de 10h à 18h. LE salon de la BD d’Annecy où comme chaque année vous pouvez rencontrer des auteurs ; et les invités d’honneur ne sont que les auteurs de la BD Goldorak, cela nous rappelle le dessin animé de notre enfance chers parents auditeurs. Seront présents aussi les éditions boule de neige, éditions chambérienne, David GAUTIER son fondateur qui présente « Dans les pas de gargantua » aux côtés d’Isabelle Cabrit et laura Giraud pour l’album « Marguerite des alpes » et Virginie Costa « une nouvelle maison pour monsieur lapin ». En tout 30 auteurs présents et des ateliers avec certains dont Anne Crausaz, ce matin à 10h30 autour de son livre « L’oiseau sur la branche » ; et de 14h à 17h seront proposés des ateliers de sérigraphie avec Art by Friends et Grabuge.

Programme : www.sevrierbd.com

Balade et conte musical (Grésy-sur-Aix) : « Le conte du Ventemps » de 15h à 17h ce dimanche après-midi. Vivre ainsi la magie d'un conte oublié écrit par Alain Damasio combinée avec la visite d'un lieu habituellement fermé au public, la Tour médiévale de Grésy. Un rendez-vous sonore, poétique et aérien, qui nous raconte la remontée contre un vent imaginaire... une balade à la découverte du patrimoine méconnu de Grésy-sur-Aix qui se termine en beauté au pied de la Tour médiévale, entre musique, chants et narration. Avec les enfants dès 6 ans.

Informations : www.labrechefestival.com/2023-2/#row8