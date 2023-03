RécréAmômes (Laure Béchade)

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 25 mars 2023 : carnaval, jeux et concerts de Glisse en Cœur.

3 carnavals ce samedi : à La Roche-sur-Foron ce samedi, départ du défilé du carnaval à 14h30 de l'École du chef lieu à Eteaux, pour une arrivée prévue vers 17h à La Roche où des animations sont proposées place de la Mairie dans une super ambiance musicale. C’est Carnaval aussi à Seyssel organisé par le conseil municipal des enfants / défilé costumé dans les rues de Seyssel, animation, confettis et pour finir un goûter. Rdv sur le parking de la salle des fêtes de Seyssel Haute Savoie dès 14h30. Et côté Savoie, c’est Carnaval de Printemps à Saint-Jean-de-Maurienne sur le thème médiéval. Rendez-vous habillés de vos plus beaux costumes médiévaux Place Fodoré pour déambuler jsuqu’au Champs de Foire où sera brulé le Carmentran.

2 événements pour jouer en famille : Nuit du jeu de la Maison Coluche à Saint-Pierre en Faucigny 17 h à la salle Roger Ducrey par les bénévoles enthousiastes et des animateurs de jeux de l'association des Lemandragores. L’entrée est libre.

A Barberaz, l’association Atoujeu organise son festival « Les 400 Jeux ! » 6e édition dès ce samedi 14h et jusqu’à demain dimanche 18h. Tournois, présentation de prototypes, présence de créateurs de jeux, bourse aux jeux et espace enfants.

Programme 400 jeux : https://www.facebook.com/events/barberaz/festival-les-400-jeux-2023/603796978176735/

Glisse en cœur 2023 (Le Grand-Bornand), c’est parti ! Venez soutenir les skieurs qui vont skier durant 24h, des amis des entreprises ; pourquoi pour récolter des dons au profit d’une bonne cause qui œuvre pour les enfants. Et cette année c’est A chacun son Everest, l’association de Christine Janin. Venir donc soutenir les skieurs et profitez de l’ambiance ; des concerts rythment toute la journée ET ce soir attention deux têtes d’affiche sur scène : The Avener et Cerrone. Rendez-vous sur le Front de neige de Charmieux au Grand-Bornand Chinaillon.

*Découvrir l’équipe France Bleu/Glisse en Cœur 2023 : https://2023.glisseencoeur.com/equipes/france-bleu/

Programme et billetterie pour les concerts solidaires : www.2023.glisseencoeur.com

Laure de RécréAmômes