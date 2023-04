Les bons plans sorties du magazine RécréAmômes : Sciez sur Léman , Cran-Gevrier et Grésy Sur Isère

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 16 avril 2023.

Animations au Musée de Préhistoire et de Géologie (Sciez-sur-Léman) : au programme aujourd’hui, à 14h Visite guidée préhistoire puisque le musée présente des expositions ludiques et une superbe collection préhistoriques (cranes et Lucy notre ancêtre notamment). Au programme également, à 15h, vous pourrez apprendre à tailler du silex et à 16h à faire du feu, sans allumettes ni briquet, bien entendu. Les animations sont conseillées à partir de 7 ans.

https://www.musee-prehistoire-sciez.com/

Deux expositions ludiques (Cran-Gevrier) : à la Turbine sciences, on s’amuse donc en relevant des défis sportifs, et on en apprend de belles en même temps. Avec les petits 3-6 ans sur l’expo 𝗕o𝘂𝗴𝗲 𝘁𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗿𝗽𝘀 2 créneaux, de 16h à 17h et 17h à 18h, et avec les plus grands dès 7 ans « 𝗧𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳𝘀 ! 𝗟𝗮 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻, visible de 14h à 16h et 16h à 18h.

Réservation : www.laturbine.annecy.fr

Visite du Village-musée Combe de Savoie (Grésy-sur-Isère) : un musée à ciel ouvert avec plus de 10 000 objets du patrimoine local, du dés à coudre au tracteur agricole, en passant par les fers à repasser et les ardoises d’écoliers, les machines à écrire ou les équipements de Sapeurs-Pompiers. Le long d’un circuit pédestre, vous pouvez découvrir plus de vingt maisons construites sur le site grâce aux matériaux extraits directement dans le coteau. L’école d’autrefois, Le moulin, Le four à pain, le lavoir, La menuiserie et la fourcherie par exemple. Et ce à l’abri des intempéries grâce au cheminement couvert.

Et puis durant ces vacances de Pâques, est à découvrir aussi une collection d'œufs en tout genre et participer à notre chasse aux œufs avec en récompense des chocolats !

https://lescoteauxdusalin.fr/

Laure de RécréAmômes