RécréAmômes : les bons plans sorties du week-end

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 11 février 2023 : Nuit des étoiles en Pays de Savoie, ateliers et visite guidée au Musée de Préhistoire et de Géologie (Sciez).

Samedi 11 février 2023

Nuit des étoiles d’hiver en Haute-Savoie : où aller observer les étoiles avec les enfants ? Ce samedi soir, des animations encadrées par des clubs et associations d’Astronomie de nos Pays de Savoie sont organisées à Habère-Poche, précisément aux Moises sur la Vélisurface (17h30-23h) et sur le Plateau des Glières, à l’œil nu et au télescope avec l’association Astronomie Tycho Brahé (19h30-22h).

Nuit des étoiles d’hiver en Haute-Savoie : où aller en Savoie ? A Bassens, rendez-vous à la Ferme de Bressieux dès 18h30 pour observer le ciel au télescope avec le club Astronomie sur Les monts ; Observation du ciel aussi du côté de la station du Corbier jusqu’à 23h (depuis Le Tripode), et voyage dans les étoiles avec Science Explo aux Aillons.

Les soirées d’observation proches de chez vous : https://bit.ly/3HEPbQh

Ateliers au Musée de Préhistoire et de Géologie (Sciez-sur-Léman) : dès 14h ce samedi visite guidée préhistoire du musée, chasse et tir au propulseur (15h), suivi à 16h d’un atelier feu. Egalement demain (atelier taille du silex à 15h).

Programme : https://www.musee-prehistoire-sciez.com/animations-vacances-d-hiver/

Laure de RécréAmômes