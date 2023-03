RécréAmômes : les sorties à Cruseilles, Annecy et au Bourget du Lac

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 4 mars 2023 : salon de la parentalité, Nuit de la Chouette et carnaval à Cruseilles.

Samedi 4 mars 2023

Salon Côté Parents (Annecy-le-Vieux) : 80 exposants, 30 conférences et ateliers autour de la parentalité, du bien-être, des thérapies, des apprentissages et des loisirs. Côté Parents c’est éagelement une expérience ludique en famille, dans le village des enfants, Juniors et Teens au sein du salon qui se tient à l’Espace Rencontre à Annecy-le-Vieux dès 10h tout le week-end (10h-19h).

Informations : cote-parents.fr/billetterie

Nuit de la chouette (Bourget-du-Lac) : organisée par la Ligue de Protection des oiseaux et France Nature Environnement Savoie. Dès 15h ateliers participatifs au programme dans la Grange Jacob, proche de la mairie : construction de nichoirs, décorticage de pelotes de réjection de chouettes, quizz des chants, jeux libres jusqu’à 17h30 et une sortie d’observation à la découverte des rapaces nocturnes de 17h30 à 19h30 ; le lieu est précisé sur place (Grange Jacob). Gratuit et conseillé dès l’âge de 3 ans.

Informations : www.lebourgetdulac.fr/agenda/nuit-de-la-chouette

Carnaval de Cruseilles : dès 14h depuis le parking du complexe sportif intercommunal. Défilé en musique avec l'Ecole de Musique et de l'Harmonie Municipale Cruseilles-Le Chable.

Trois arrêts auront lieu dans Cruseilles pour des minis-concerts : à l'EHPAD, sur la Place de l'Église et sur la Place de la Mairie.

avant de défiler en musiques dans la Grand'Rue où les habitants et les commerçants vont distribuer des bonbons aux enfants.

Retour ensuite au complexe sportif pour brûler le bonhomme carnaval, goûter et danser.

Laure de RécréAmômes