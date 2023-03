RécréAmômes, les sorties pour la fête des grands-mères, carnaval vénitien Annecy, musée château d'Annecy

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 5 mars 2023 : dimanche gratui au musée, Carnaval vénitien d’Annecy, atelier fête des grand-mères.

Dimanche 5 mars 2023

Dimanche gratuit au musée au Château d’Annecy : visite en famille de l’exposition « Le temps suspendu » organisée ce dimanche à 10h30, pour remonter le temps à l’époque à laquelle la photographie argentique vient de naître. Observation des clichés anciens et contemporains ; immortalisez votre passage dans l’exposition dans le studio du 19e siècle installé. Composition, lumière, cadrage, format et usage, la photographie n'aura plus de secret pour

Réservation : Tél. 04 85 46 76 70

musees.annecy.fr/Reservation

Carnaval Vénitien d’Annecy : défilé des personnes masquées et déguisées sur le Pâquier, dans les Jardins de l'Europe, et en vieille ville de 10h à 18h. Notez qu’à partir de 14h est programmée une présentation des masques sur le podium sonorisé et animé, dans les jardins de l'Europe.

Informations : www.lac-annecy.com/fete-et-manifestation/carnaval-venitien-annecy

Atelier complicité grand-mères et petit-enfants (Yenne). Les enfants se transforment en véritables petits anges et vont prodiguer un vrai soin des mains a leurs grands-mères, tels des professionnels du bien-être. Moment d'amusement et de complicité. Les produits utilisés sont bio pour fabriquer en s’amusant un gommage naturel. Goûter et petit cadeau offert à tous les petits praticiens. Deux créneaux possibles 14h et 16h.

Réservation Calmes & Sérénité (Grand Lagnieux) : 07 49 38 74 99

