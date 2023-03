RécréAmômes vous emmène à Glisse en coeur et à Douvaine

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour dimanche 26 mars 2023 : Glisse en Cœur au Grand-Bornand et carnaval à Douvaine.

Glisse en Cœur continue au Grand-Bornand : jusqu’à 14h ce dimanche 170 autres équipes engagées sur cette14e édition de Glisse en cœur. Objectif 884 900 euros de dons, en référence à l'altitude du toit du monde, l’Everest, puisque l’association soutenue pour cette 14e édition de glisse en cœur c’est « A Chacun son Everest ! », créé par Christine Janin la Chamoniarde, 1ère femme à avoir gravi l’Everest. Au porramme également : réveil en fanfare à 10h30 et concert de Jeanette Berger. Et puis à 14h fin des 24h du ski et fin des 24h de radio pour France Bleu ! Venez au Grand-Bornand pour profiter des animations et soutenir les skieurs, pour la bonne cause. Celle des enfants malades.

Pour soutenir l’équipe : https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/glisse-en-coeur-au-grand-bornand-24h-de-ski-et-24h-de-radio-avec-france-bleu-pour-a-chacun-son-everest-5639648

Carnaval à Douvaine : rendez-vous à la Bulle avenue du stade ; le défilé démarre à 15h30, et pour les enfants qui souhaiteraient défiler, l’organisation propose des masques prêts à colorier sur le stand de l’association Régénération et ils pourront également se procurer des ballons gonflés à l’hélium au stand prévu pour l’occasion. Un défilé en musique et plein d’animions, dont vous pourrez profiter avant l’embrasement de Monsieur Carnaval à 17 h 30.

Informations : douvaine.fr/agenda ou 04 50 94 00 37.

Laure de RécréAmômes