Sixt-Fer-à-Cheval, Pays de Gex à Mijoux,Aillons-Margériaz

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour ce dimanche 22 janvier 2023 : Les Hivernales du Haut-Giffre, La Fête Nordique au Pays de Gex et ski aux Aillons-Margériaz.

Hivernales du Haut-Giffre (Sixt-Fer-à-Cheval) : une journée pour découvrir est tester des activités nordiques en plein cœur du Cirque du Fer-à-Cheval. Au programme (10h-17h) : ski de fond, biathlon, tir à la carabine, fat bike, raquettes à neige, découverte du paret (luge), jardin d’enfants est installé et animations pédagogiques. Gratuit. Navettes gratuites au départ des Offices de Tourisme de Samoëns, Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval.

Programme : https://www.haut-giffre.fr/agenda/les-hivernales-du-haut-giffre/

Fête Nordique à Mijoux (Pays de Gex – Station Monts Jura) : une journée aussi pour vous initier aux disciplines nordiques. Au programme (10h à 16h) : ski de fond, luge attelée, raquettes, biathlon, concours de sculptures sur neige

balade en compagnie d'une animatrice du Groupe Tétras Jura « A la découverte de Hugo le Grand tétras ». Accompagnateurs en moyenne montagne, moniteurs de ski, musher, bénévoles des associations de village, loueurs de matériel, comités de ski pour l’encadrement.

Informations et réservations : https://www.paysdegex-montsjura.com/agenda/fete-nordique/

Ski en famille aux Aillons-Margériaz : le domaine est ouvert ! On skie à 40 minutes seulement de Chambéry et d’Annecy ; avec un temps pareil, pourquoi pas s’offrir une journée de ski en panoramique (et économique j’en atteste 27 euros la journée pour les adultes) ; glisse en pente douce en famille sur une trentaine de pistes en pleine nature au cœur des Bauges. https://www.lesaillons.com/

Côté Haute-Savoie c’est ouvert aussi : Les Habères Himentaz dans les Alpes du Léman et Praz de Lys-Sommand notamment.

Informations : www.lesaillons.com

Laure de RécréAmômes