Sorties RécréAmômes : médiévales Château de Miolans, street-art à Fillière, Festival japonais à Aix-les-Bains

Les idées de sorties en famille du magazine RécréAmômes pour samedi 20 mai 2023 : médiévales aux Château de Miolans, parcours street-art à Fillière et Festival japonais à Aix-les-Bains.

Samedi 20 mai 2023

Les médiévales du Château de Miolans (Saint-Pierre d’Albigny) : la Compagnie les Loups de Fenrir assure des animations médiévales toute la journée dans le cadre cet ancien château fort savoyard que vous pourrez visiter en déambulant à l’intérieur et dans le jardin où poussent des plantes anciennes, avant de descendre dans le fossé au pied du Donjon, réouvert après 30 ans de fermeture. Au programme des médiévales : campement viking lancer de hache, présentation d’armement et d’armures, contes, et atelier d’haubergier, les enfants vont pouvoir fabriquer leur cotte de maille. Rendez-vous de 11h à 18h au Château de Miolans.

Informations : www.chateau-de-miolans.com

Balade Street-Art (Fillière) : « Osez l’art urbain » un parcours de street-Art, 10 œuvres à voir lors de balades dans 5 villages. 10 fresques monumentales, colorées et surprenantes réalisées par des street-artistes, dont le bien connu Brokovitch. Et en bonus, ce samedi un atelier est proposé aux enfants de 3 à 5 ans « Décore les lettres de ton prénom », à l’Espace Phil’Arts à Thorens-Glières.

Plan du parcours street-Art en Pays de Fillière : www.commune-filliere.fr/osez-lart-urbain

Matsuri, festival japonais (Aix-les-Bains) : au Casino Grand Cercle de 10h à 18h. Mastsuri c’est une fête traditionnelle japonaise ; sur ce festival vous pourrez par exemple participer à des ateliers wagashi, (pâtisseries japonaises) à 11h et 16h, ou à un atelier maquette robot. Vous pourrez aussi assister à des démonstrations de Kendo, à 10h ou d’aikido à 14h30. Sur place aussi : lecture de contes japonais, mangas, origamis et une quinzaine d’exposants à découvrir, autour du japon.

Programme : https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/preparez-votre-sejour/prestataire/?presta=6385331&f=178

Laure de RécréAmômes