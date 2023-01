Visite contée à Cran-Gevrier, Micro Folie à Marnaz, ateliers robots à Séez.

Samedi 7 janvier 2023

Visite contée d’une exposition (Cran-Gevrier) : rendez-vous à 10h30 ce samedi au Point commun, espace d’art contemporain pour une façon originale de faire découvrir l’art aux tout-petits (dès 2 ans), lors de cette visite contée, une histoire originale autour de l’exposition Sleep de Yoann Estevenin. C’est gratuit et sur inscription.

Inscription : 06 42 71 06 45. Informations : www.lepointcommun.eu

Animations à la Micro Folie de Marnaz (ancienne salle des fêtes) : ou comment visiter des musées de Paris, et découvrir leurs œuvres, depuis les Pays de Savoie ; Centre Pompidou, du château de Versailles, de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, du Musée du Louvre… grâce au musée numérique, en accès gratuit (conseillé dès l’âge de 5 ans). Au programme aussi ce samedi de 9h à 12h : jeux et puzzles autour de l’art, et « Discovery Tour Viking Age » (projection pour découvrir en immersion sur écran géant, l'ère viking du IXe au XIe siècle en Europe du Nord).

Gratuit et sur réservation : 04 50 89 13 83 microfolie@marnaz.fr

Programme de janvier : www.marnaz.fr/micro-folie

Atelier robots (médiathèque de Séez) : chaque enfant programme des robots par la musique, le dessin et le jeu. 2 créneaux cet après-midi, chacune pour une tranche d’âge. 14h-15h30 : atelier robot-légo « sur la piste du Yéti » pour les 7-10 ans, 16h-17h atelier de robotiques réservé aux enfants âgés de 4 à 6 ans.

Gratuit sur inscription : 04 79 07 52 14

Informations : mediatheque.seez.fr

