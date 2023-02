Rendez-vous exceptionnel proposé par Henri Padovani

Le fondateur du mythique groupe The Police est corse et se nomme Henry Padovani, né le 13 octobre 1952 à Bastia. Ce talentueux guitariste, qui s’était installé à Londres en 1977, a en effet rencontré à ce moment-là Stewart Copeland. Les deux compères décident de se créer un nouveau groupe : The Police. Quelques jours plus tard, ils recruteront un jeune bassiste : Sting. L’histoire est en marche…

A partir du 4 février, Henry rejoint l’équipe de RCFM. Le samedi et le dimanche, il nous raconte l’histoire, parfois inconnue, d’une chanson la plupart du temps très célèbre.