Le Salon Talents de Normandie se découvre

Dans son écrin de verdure, à la fin avril, le château du Perron à Saint-Aubin-du-Perron, accueille artisans et créateurs pour un week-end prolongé d'arts, de musiques et d'émerveillements dans ce cadre idyllique.

Balaiterie, souffleuse de verre ou encore démonstrations culinaire

Une soixantaine d'exposants se retrouvent jusqu'au 1er mai 19h, pour montrer tout le savoir-faire normand : héraldistes, souffleuse de verre, créateur de lampes, artiste plasticien mais aussi sculpteur ou modiste, les Talents de Normandie regroupe le meilleur de l'artisanat normand.

Les balais de La Balaiterie, métier d'art rare © Radio France - Caroline Jouanneau

Programme de ce 1er mai :

- A 11h30 ET 14h30 Démonstration culinaire par Philippe Hardy, et dégustation : vous aurez la chance de découvrir les secrets de l’un des meilleurs chefs de la région, et de goûter sa merveilleuse cuisine !

- Denis Moulin aquarelliste, @aquarelles_de_la_manche vous fera découvrir son art et ses techniques, et à 16h Patouche Chapeaux @patouchechapeaux vous expliquera les dessous de la création d’un chapeau de cérémonie

Foodtrucks sur place et guinguette champêtre pour votre journée !