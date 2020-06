Les rues de Limoges racontées par Lucas Destrem

Origine des noms de lieux, personnalités, architecture, anecdotes, mystères : Lucas Destrem, historien et géographe, nous dévoile les secrets des rues de Limoges.

Lucas DESTREM a 27 ans. Il est passionné par l’histoire et le patrimoine de Limoges, sa ville natale. Géographe de formation, diplômé des universités de Limoges, Genève et Lille, il s’intéresse aux motivations culturelles et politiques qui sous-tendent l’aménagement des territoires, et aux différents enjeux que soulèvent les pratiques et les discours contemporains en la matière.