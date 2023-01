Champidor à Chancelade

Champidor est l’une des dernières champignonnières encore en activité. Leur production est réalisée dans l'une des anciennes carrières de Chancelade depuis 1870 dont la pierre est exploitée depuis le début du XIIe siècle. Certifiée biologique depuis 1999 par ECOCERT, Champidor produit aujourd'hui 9 à 10 tonnes de champignons par semaine que l'entreprise vend vers le marché de frais avec la collaboration de l'agence commerciale RC-Co. L'entreprise se compose de 3 sites : le compostage, la culture et un site de stockage de culture usagées.

Champidor produit son propre substrat à partir de matières premières issues de l'agriculture pour 80 % des approvisionnements. Un compost de paille, de fumier de poulet et de cheval (seul le fumier de cheval n'est pas certifié biologique). Le but de cette préparation est d'assurer la transformation des ces matières assimilables pour le champignon cultivé. Un compost qui est régulièrement arrosé et mélangé pour favoriser la fermentation dirigé et contrôlé dite 'pasteurisation" pendant près d'une semaine afin d'assure l'élimination complète d'une flore non désirable mais surtout pour mettre en place une flore sélective du champignon de souche.

le compost de Champidor - Champidor

Une fois la pasteurisation terminée, le compost est refroidi à 25 °c puis ensemencé avec du mycélium. L'incubation dure 12 jours. période pendant laquelle le mycélium envahit le compost.

Développement du mycélium © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Dans la semaine qui suit , les filaments mycéliens s'épaississent et se transforment pour devenir un champignon

première volée prête à ceuillir - Champidor

Une fois que les champignons ont suffisamment grossi et mûr , ils pourront être cueuilli. La cueille s'effectue à la main avec son pied entier pour une meilleure tenue du champignon.