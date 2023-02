La ferme de la Valette à Saint Félix de Villadeix

Au domaine de la Valette, à Saint-Félix-de-Villadeix en Dordogne, Arnaud Bourgeois élève des races anciennes oubliées et démontre qu’un autre système d’agriculture, durable, respectueux de l’environnement est possible.

Saint-Félix-de-Villadeix est un petit village du Périgord pourpre situé à une quinzaine de kilomètres de Bergerac, en Dordogne. C’est là qu'Arnaud Bourgeois a réalisé son rêve de petit garçon : avoir sa ferme pour élever des races anciennes. comme la vache bazadaise, bordelaise ou encore le cochon noir gascon. Dans sa ferme de la Valette , Arnaud Bourgeois démontre qu’un autre système d’agriculture, durable, respectueux de l’environnement est possible.

Il a fallu quelques années à Arnaud et son épouse Fabienne avant de poser leurs valises dans la commune. A 35 ans, Arnaud Bourgeois fait partie des quelques collabo­rateurs qui rachètent la filiale « Santé Animale » du groupe Sanofi pour en faire 20 ans plus tard Ceva, premier groupe pharmaceutique vétérinaire français. Il voyage beaucoup entre l’Arizona et Hong-Kong. Mais il n'oublie pas ce dessin qu'il a fait à 8 ans, sa ferme idéale qu'il imaginait.

La croissance exceptionnelle de Ceva permet à Arnaud Bourgeois en 2015 de réaliser son rêve de petit garçon

C'est en Dordogne qu'il décide de concrétiser son rêve dans ce petit village de Saint-Félix-de-Villadeix qu'il découvre en 2007 avec son épouse Fabienne. Une propriété de 80 hectares prédestinée à l'accueil de gites mais surtout aussi à la concrétisation de créer sa propre ferme. Mais il fallait être patient car ils devront attendre 7 ans avant de pouvoir s'y installer définitivement. Pour Arnaud, la campagne n'est pas seulement le choix d'un art de vivre, c'est un engagement militant pour une ruralité vivante et moderne. Et il a enfin trouvé le lieu pour le réaliser.

Aujourd'hui, Arnaud travaille d'arrache-pied pour sa ferme idéale où s’épanouisse une dizaine de races anciennes oubliées comme la vache bazadaise et bordelaise, le canard de Duclair, l*'oie des Landes* ou encore le cochon noir gascon. Des races anciennes quelque peu oubliées car elles ne répondaient plus aux critères de l’agriculture productiviste moderne. Arnaud Bourgeois est convaincu de la richesse du patrimoine vivant français, profondément ancré dans son terroir mais également terriblement moderne et porteur d’avenir pour les générations futures. Ces races font partie d’un écosystème vertueux. Ses animaux profitent d’une végétation variée qui donne une complexité particulière à la viande. Arnaud continue avec détermination d'améliorer toutes les étapes de l'élevage en prenant soin des moindres détails pour arriver à une qualité presque parfaite. L'élevage et tous les produits de la ferme de la Valette sont certifiés Agriculture Biologique par l'organisme ECOCERT.

Producteur artisan de qualité reconnu par le collège culinaire de France

Cette reconnaissance du Collège Culinaire de France présidé par Alain Ducasse fait plaisir à Arnaud Bourgeois car il fait désormais partie des 1000 producteurs "artisans de qualité" et 2000 restaurateurs qui incarnent et mettent en valeur l'héritage et l'avenir du patrimoine culinaire artisanal. Alors, il est grand temps de goûter maintenant. En plus de caissettes de viandes de Boeuf Bordelais, de Veau Bazadais ou du porc noir gascon soigneusement découpés par un boucher professionnel dans le laboratoire de la ferme, la Ferme de la Valette vous propose également des produits de salaison, des terrines et des pâtés, des rillettes ou encore la fameuse sauce Villadeix, un best seller, une sauce bolognaise revisitée.

Et si vous souhaitez voir et goûter quelques pièces de viande de la ferme de la Valette, prenez la direction du restaurant l e dix à saint Alvère . Le chef Raphaël Mollica sublime ces produits dans une cuisine authentique.

Alors le rêve de petit garçon d'Arnaud Bourgeois s'est bel et bien réalisé. A quoi rêve t-il à présent ?

