Le paysan meunier Frédéric Pradeau fabrique ses farines bio à partir de céréales anciennes qu'il cultive sur plus de 100 hectares

Nous ouvrons la porte d'un site chargé d'histoires et de savoir-faire, le moulin de la Pauze à Saint Méard de Dronne, moulin qui a appartenu à la famille Mazeau depuis 11 générations. On y faisait de l'huile de noix jusqu'en 1892 puis de la farine avant qu'Alain Mazeau ne fasse également de la boulangerie et transforme les lieux en écomusée, fermé aujourd'hui.

Devenir paysan meunier, un rêve d'enfant pour Frédéric Pradeau

C'est le grand-père de Frédéric qui a transmis son rapport à la terre mais aussi de belles rencontres. En 2001, Frédéric a vendu sa première récolte de blés anciens, au père d'Alain Mazeau sans imaginer que 20 ans plus tard, Frédéric serait le nouveau propriétaire des lieux et qu'il sèmerait sur ses terres le Florence Aurore, un blé fragile qui rehausse les qualités de la farine.

Avec plus de 100 hectares de terre cultivé en bio, Frédéric Pradeau est propriétaire de deux moulins, le moulin Bobina à Saint Martin de Ribérac où il fabrique sa farine et le moulin de la Pauze où est fait dorénavant le pain. Frédéric a décidé de leur donner une nouvelle identité "La belle Meunerie" afin de conserver le savoir faire et le patrimoine meunier. Faire du Pain avec le blé emblématique du moulin de la Pauze était dans la logique et la continuité des projets de Frédéric.

Il faut faire poser la pâte au moins trois heures © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Les différentes étapes pour faire de la farine

La fabrication de la farine est un processus complexe qui implique plusieurs étapes clés. La première étape du traitement consiste en un nettoyage du blé : il faut éliminer la paille, les poussières, la terre et les impuretés. en passant dans différentes grilles .

Les grains de blé sont ensuite brossés plus en profondeur grâce à une grille métallique afin d’éliminer les détritus qui seraient encore collés. Les grains sont alors prêts à être moulus à froid par une meule en silex, la boulange en sortira en blé concassé qui sera ensuite tamisé par le plansichter, un blutoir mécanique, formé de plusieurs tamis animés en mouvements oscillatoires et circulaires, qui permet, par blutage, la séparation des différentes farines.

La belle Meunière propose 3 types de Farine T80, T110 et T150, de l'épautre et du sarrasin. Pour la fabrication des pains, Frédéric a été conseillé par Alain Mazeau et le boulanger Patrick Vinchon qui nous a quitté malheureusement en 2022., connu pour son excellent pain qu'il vendait sur le marché de Ribérac.

Le pain au Levain de la belle Meunière - Marie Dominique PRIVE

Floris aide Frédéric dans la fabrication du pain au levain avec des matières nobles et bio en ramenant les goûts des farines et propose des pains entre 800 g et 1 kilo.

Le gluten, le mal aimé

Sans gluten il n'y a de pain car il est nécessaire dans la fabrication mais en surdosage,ce n'est pas bon. Le gluten sert à lever le pain avec de l'alvéolage. Mais à une certaine époque, les boulangers ont perdu l'art de la fermentation, ils ont supplémenté les farines par l'apport de gluten. Alain Mazeau mentionne qu'il y a eu des exagérations : "Dans une farine industrielle, le gluten est 3 à 4 fois plus présent en pourcentage que dans une farine sans gluten."

Jan Demaitre connait bien ce métier de Boulanger. Belge d'origine, c’est par vocation et par passion qu’en 1976 dans le Lot et Garonne il deviendra boulanger en fabriquant du pain avec des farines « bio », au levain naturel et cuit au feu de bois. Installé en 1988 à Bordeaux le « Pain Maître », digne du nom, est devenu rapidement une référence. Aujourjourd'hui à la retraite, c'est une belle amitié qui lie ses hommes aujourd'hui autour de ce produit authentique et on le sent fabriqué avec beaucoup de passions!

Le pain au levain cuit au feu de bois - Marie Dominique PRIVE

Vous pouvez venir acheter votre farine au moulin de la Pauze les matins et acheter cet excellent pain le vendredi matin sur le marché de Ribérac.

Pour plus d'informations : Le moulin de La Pauze- Chemin du Moulin de la Pauze, 24600 Saint- Méard de Dronne 07 87 21 32 52