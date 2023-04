Le saloir du Périgord, un vrai savoir faire périgourdin

Direction Saint Barthélémy de Buissière en Périgord vert pour découvrir l'entreprise, "le saloir du Périgord " pour suivre toutes les étapes de la fabrication du jambon sec, made in Périgord

MF Arnaud, assistante Commerciale, Manon Calvet, Responsable qualité, David Gaboulaud, resp production, le directeur Philippe Deserces et Hugo et Manon Renaud

Lorsqu'on évoque la gastronomie du Périgord, on pense de suite à ses produits emblématiques comme le foie gras, la truffe, la noix et la châtaigne, les cèpes et les vins. Le Périgord était loin d'être connu pour ses jambons. Et pourtant, en plein coeur du Parc naturel régional Limousin Périgord, dans le Nord du département à Saint Barthélémy de Bussière, vous découvrez l'entreprise le Saloir du Périgord . Fondée en 1984 par Michel Bourgeois, cette entreprise s'est spécialisée dans la fabrication de jambons secs et produit près de 6 000 jambons par semaine.

Livraison des jambons au saloir du Périgord © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Le Saloir du Périgord s'est engagé à offrir des produits de qualité supérieure en utilisant des ingrédients locaux et en privilégiant des méthodes de production traditionnelles. La société travaille en étroite collaboration avec plus d'une trentaine d'éleveurs de la région comme la ferme des deux étangs à Trélissac pour sélectionner les meilleurs porcs, qui sont nourris avec des aliments de qualité pour garantir des produits finis de haute qualité.

atelier découpe © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Plus que jamais, la proximité s'inscrit dans la démarché volontaire de production locale en circuit court et écologique.

Affinage du jambon noir du Périgord © Radio France - Marie Dominique PRIVE

La production de la charcuterie du Saloir du Périgord se fait dans le respect des méthodes traditionnelles sans conserveurs ni additifs . Les produits sont transformés à la main, et chaque étape de la production est soigneusement contrôlée pour garantir la qualité et la sécurité alimentaire.

Le jambon noir du Périgord, un vrai savoir faire © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Leur produit phare est le jambon noir du Périgord. Son élaboration dure 7 à 8 mois pendant lesquels le plus grand soin lui est apporté. Après un salage doux, il repose et sèche. C’est au cours de ces longs mois que le Jambon Noir du Périgord est frotté aux baies de genièvre et qu’il acquiert sa couleur rouge intens . La gamme du saloir du Périgord est vendue en collectivités et grande distribution, tranché ou entier. Il ne vous reste plus qu'à le découvrir. Bon appétit !