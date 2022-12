Mademoiselle Desserts Valade à Condat sur Trincou

Mademoiselle Desserts Valade, usine installée à Condat sur Trincou est spécialiste du flan pâtissier et de la tarterie. Une entreprise qui s'engage à fabriquer quotidiennement des produits bons, sains et sûrs.

Mademoiselle Desserts, anciennement Martines Spécialités est une usine installée sur la commune de Condat-sur-Trincou en Dordogne et produit toutes sortes de tartes, flans, pâtes feuilletées et préparations pour desserts. Plus de 600 produits référencés qu'on retrouve dans la grande distribution et la restauration. Une entreprise qui s’engage à fabriquer quotidiennement des produits bons, sains et sûrs.

La pâte feuilletéé © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Aujourd'hui, Mademoiselle Desserts est un groupe qui a construit sa réputation sur le marché de la pâtisserie en harmonisant les standards des meilleurs artisans et les lois de l'industrie, en suivant la tradition pâtissière et en étant constamment à l'écoute du consommateur.

fabrication des palmiers © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Engagée dans une démarche volontariste depuis plus de 15 ans, Mademoiselle Desserts a obtenu la certification B Corp en avril 2022. Le groupe fait de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs sa priorité numéro 1 et met en avant des valeurs qui traduisent parfaitement la culture de l'entreprise : Bienveillance, Audace, Plaisir, Engagement.

quelques réalisations de Mademoiselle Desserts Valade © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Parmi les produits phares de Mademoiselle Desserts, le fameux palmier, un produit snacking, gourmand et, sans contestation, le goûter emblématique de l'enfance. Un palmier qui a le bon goût d'une pâte pur beurre subtilement sucrée.

le légendaire Palmier de Mademoiselle Desserts © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Saveurs gourmandes ouvrent les portes de cette entreprise locale pour découvrir ce savoir-faire et la qualité de ses produits. Des ingrédients simples et nobles, des recettes traditionnelles, tout le secret des recettes gourmandes.