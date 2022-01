La maison Bovetti à Terrasson Lavilledieu

Dans le village de Terrasson-Lavilledieu, au cœur de la Vallée de la Vézère à deux pas de Lascaux, la Maison Bovetti partage sa passion, celle du chocolat. Une entreprise qui compte aujourd’hui près de 29 salariés, installée à Terrasson depuis 2002 avec son atelier de fabrication, sa boutique et son musée du chocolat. Régis Franchi, directeur de la maison Bovetti poursuit la philosophie instaurée par Valter Bovetti , chocolatier artisa, fondateurde la maison

La maison Bovetti, une passion durable et 100% cacao à l’origine de délices appréciés dans près de 30 pays du monde.

Les chocolats Bovetti sont en effet issus d’un savoir-faire alliant à la fois modernité et tradition qui permet de concilier un travail artisanal et la rigueur industrielle, en répondant aux normes HACCP de maîtrise de la sécurité sanitaire et de traçabilité des aliments. Les lignes de fabrication pour les tablettes, les moulages, les pâtes à tartiner côtoient les turbines en cuivre qui représentent la plus ancienne technique utilisée en confiserie pour l’enrobage. Et lorsque vous venez acheter en boutique, vous découvrez un vrai savoir faire.

La maison Bovetti à terrason Lavilledieu © Radio France - Marie Dominique PRIVE

A la maison Bovetti , on aime jouer avec les matières premières, en alliant cacao et les produits des « terroirs” comme la noix du Périgord, le sel de Guérande ou encore le piment d’Espelette. Plus de 400 références sont disponibles dans la boutique pour la joie des petits et grands avec un des produits phare, la pâte à tartiner sans huile de palme et sans gluten, juste des noisettes en grande quantité, (40 %), du chocolat pur beurre de cacao, du sucre, un peu d’huile de colza pour la texture. Un vrai régal.

La pâte à tartiner © Radio France - Marie-Dominique PRIVE

Daniel Mazet Delpeuch connait bien cette maison. L' ancienne cuisinière du Président François Mitterand nous raconte sa rencontre avec Valter Bovetti.