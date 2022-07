L'île d'Aix est la plus petite commune du département de la Charente Maritime.

Deux mètres d’altitude, superficie d’un peu plus de un kilomètre carré, ce qui en fait la plus petite commune du département de la Charente Maritime.

L’île d’Aix, c’est la dolce vita ! Au centre du bassin de Marennes d’Oléron, elle bénéficie d’un ensoleillement supérieur et de fait, elle est la plus méditerranéenne des îles d’Atlantique. Voilà pour le climat. Pour l’histoire, l’île d’Aix est liée à un homme : Napoléon Premier. C’est ici en 1815 après le fiasco de la bataille de Waterloo que s’achève définitivement la fin politique de Napoléon et du premier Empire.

En arrivant sur l’île d’Aix, l’Empereur se livre à la perfide Albion et avant d’embarquer pour Saint Hélène, il visite le fort Liédot. Il s’agit d’un fort Napoléon au même titre que son voisin le fort Boyard. Dans son histoire, le fort Liédot ne tiendra jamais son rôle de protection des côtes. Il servira alors de lieu de détention, de prison, de colonie de vacances et même, épisode étrange, de cible d’expérience de tirs d’artillerie.

Sur l’île d’Aix, on joue à un jeu qui s’appelle le 1 pour mille. 250 habitants résident sur l’île, 250 000 touristes visitent les lieux, surtout pour les plages et encore beaucoup pour Napoléon.