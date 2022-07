L’île des Embiez, appelé plus familièrement l’île Paul Ricard en méditerranée située juste en face de la commune de Six Fours les Plages et du vignoble de Bandol dans le département du Var.

Nous y voilà, le vrai pastaga de Marseille, le Ricard, à consommer avec de l’eau et des glaçons ! La recette originale date de 1932, inventée par Paul Ricard qui commercialise son apéritif dans le monde entier. Si le Ricard coule à flots sur tous les comptoirs de bistrot, l’argent aussi ! Paul Ricard, le Varois, devient millionnaire. Il s’achète une île, la plus proche de chez lui en 1957 : l’île des Embiez.

Ecologiste d’avant l’heure, il créé sur son île de 95 hectares une fondation océanographique sur la recherche des pollutions des océans et une nurserie pour poissons de la méditerranée, des loups et des dorades. C’est une île privée ouverte au public, toutes les installations ont été conçues par Paul Ricard dans le plus grand respect de la nature : chambres d’hôte, hôtel, restaurant, une église et un vignoble qui produit 25 000 bouteilles par an.

Alors si vous prenez aujourd’hui un petit apéritif, un rosé de l’île d’Embiez ou une anisette, vous chanterez, "Une fille, une guitare et un Ricard" comme Johnny Hallyday dans cette publicité improbable et vous aurez une pensée pour Paul Ricard, estimé de tous, et qui repose en paix sur son île, face au grand large.

L’île d’Embiez, à visiter de toute urgence, 12 minutes de traversée en navette depuis Six Fours les Plages pour 19 euros 50. Merci Paul Ricard !