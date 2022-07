Au fil du temps, le sentier ou chemin des Anglais devient la prestigieuse promenade, les villas sont rasées, remplacées par des Palaces comme le plus prestigieux d’entre eux : le Negresco et qui reçoit les grands de ce monde, l’Empereur du Japon, Grace Kelly, Jean Cocteau, Guitry, Dali, et bien plus tard Mickaël Jackson.

Mais les véritables stars de la promenade des Anglais sont les chaises bleues du créateur Charles Tordo, métalliques, recouvertes de laque polyester bleue ciel. Sur ces chaises, presque fauteuils, les Niçois contemplent la french riviera depuis plus de 75 ans. Quelques rares fadas, trop longtemps restés sous le soleil, jettent les chaises bleues de la promenade à la mer. Allez savoir pourquoi ?

Longue de 7 kilomètres, célèbre dans le monde entier, la promenade des Anglais à Nice a toujours fait rêver. Nombres de poètes et de chanteurs lui ont rendu hommage comme le rocker Dick Rivers, Niçois d’origine. Nice, la promenade des Anglais, la mer, les chaises bleues, le Negresco, la brasserie la Rotonde, des petites olives noires, une pissaladière, il est grand temps d’y passer cet été.