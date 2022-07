La tombe d'Arthur Rimbaud

Bistrot, librairie, musée, il y a même un salon de coiffure baptisé "La mèche d’Arthur". Et à cinq minutes de la place Ducale se trouve le vieux cimetière de Charleville où repose le dynamiteur de la poésie française : le géniale et sale gosse Arthur Rimbaud. Le monde entier rend visite à Arthur, anonyme ou gens célèbres, comme feu Jacques Higelin ou la chanteuse punk rock américaine Patty Smith, admiratrice absolues de Rimbaud.

A droite de l’entrée du cimetière, on aperçoit une boite aux lettres jaune citron de la poste fixé au mur et cette inscription, "Pour Arthur Rimbaud". Les gens lui écrivent leur bonheur ou mal de vivre, des poésies, des remerciements, des lettres d’amour, ... Et les facteurs se succèdent, viennent récupérer le courrier, destiné au musée Rimbaud.

Un autre personnage étonnant du cimetière de Charleville-Mézières s’appelle Bernard Colin, c’est le gardien des lieux, le plus Rimbaldien de tous les fans du poète. Par un jour "abracadabrantesque", rendez-vous cet été à Charleville Mézières, ce cher Arthur entre archange et loup-garou vous mènera au milieu d’ombres fantastiques rimant sous le ciel, vous sentirez à coup sûr, des gouttes de rosé à votre front comme un vin de vigueur.