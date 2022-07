Le château des Milandes

La chanteuse, actrice et danseuse Joséphine Backer, qui devient propriétaire de la forteresse en 1947 avec son mari, le chef d’orchestre Jo Bouillon. Au château des Milandes, on vit grand train, Joséphine Backer er Jo Bouillon, même initiales, s’aiment à la folie. Les années d’après-guerre se passe dans l’insouciance. Il faut dire que Joséphine a connu des heures difficiles pendant l’occupation, elle fut une ardente résistante, n’hésitant pas à cacher dans la cave et dans des endroits discrets du château des maquisards et des amis juifs.

C’est en 1975 que la star décède, loin du Périgord à Paris. Criblé de dettes les dernières années de sa vie, Joséphine Backer était dans l’incapacité de conserver son trésor. Désormais, Angélique de Saint Exupéry veille sur la mémoire de Joséphine Backer et ouvre les Milandes au public. En 2013, le château obtient la distinction "Maisons illustres" créé par le ministère de la culture, le destin des Milandes est lié à tout jamais à Joséphine Backer, femme engagée dans la résistance, fondatrice de sa tribu arc-en-ciel, symbole de fraternité universelle et désormais au Panthéon.