Le domaine de George Sand

C’est un monument historique classé, havre de paix, qui comprend le château du XVIIIe siècle ayant appartenu à l’écrivaine, mais aussi les dépendances, six hectares de pré et le cimetière privatif où l’auteur de "La Mare au Diable" est enterrée.

1952, l’Etat Français hérite du domaine de George Sand suite à une donation de sa petite fille : Aurore Sand. Visiter la maison authentique de la bonne dame de Nohant se mérite : 35 000 visiteurs par an et déjà de son vivant, séduit par son intelligence et son charisme le monde intellectuel parisien bravait les chemins de campagne du bas Berry. Il faut penser à tous ceux qui sont venus là : Frantz Litz, Chopin, Delacroix, le prince Jérôme Napoléon, frère de Napoléon Premier, Alfred de Musset, beaucoup d’amis et beaucoup d’amants.

Ici à Nohant, au château de George Sand, les admirateurs et les admiratrices, un peu plus nombreuses, se recueillent dans la sérénité, presque étonnées de l’émancipation de cette écrivaine du XIX siècle et qui allait préfigurée la femme d’aujourd’hui, socialement libre, amante, mère et indépendante des hommes.

A Nohant, le souvenir de George Sand ne s’éteint pas, pas de chape de l’oubli pour l’auteur de "La petite fadette" ou "François le Champi" George Sand a même frôlé la panthéonisation en 2004 pour un transfert parisien mais là les Berrichons ont menacé de brandir les fourches !