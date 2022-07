Sept Papes français ont vécu dans la cité d’Avignon en son centre. Du gothique mastoc, viril, deux palais en un, une forteresse, 15.000 mètres carrés de plancher, le conclave, la salle des gardes, des cloitres, des jardins, des cours, des chapelles, le réfectoire, le cellier et des tours de 15 mètres et le fameux balcon central où l’on prononce….

Et avec la venue des Papes au XIVe siècle, bingo, Avignon devient le centre du monde catholique ! En 70 ans, la population passe de 6000 à 40 000 habitants et la capitale du Vaucluse se retrouve comme par miracle deuxième ville de France après Paris. Et ça il faut le dire aux 650 000 touristes qui visitent annuellement le Palais des Papes.

En résumé, pas besoin d’aller passer un week-end à Rome comme Etienne Daho pour aller saluer le Pape, on a tout ce qu’il faut à la maison et vous le comprendrez en visitant le Palais des Papes en Avignon où rien à bouger depuis 700 ans. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, les papes ont quitté Avignon en 1376, à la demande de Saint Catherine de Sienne, qui a supplié Grégoire XI de revenir en Italie en lui glissant à l’oreille

Il vaut mieux surveiller son troupeau du haut des collines de Rome que de celles d’Avignon

Une parenthèse épiscopale française qui aura duré presque 70 ans.