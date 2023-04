Sopra à locu : Josette Dall'Ava Santucci

La Professeure de médecine Josette Dall'Ava Santucci

La professeure de médecine Josette Dall'Ava Santucci évoque son parcours débuté au village de Corscia dans la région du Niolu en Corse. Après une scolarité exemplaire à Paris elle devient Professeure et mène une vie entre les responsabilités de ses différents postes et ses expériences à l'étranger. Elle sera à l'origine de la création de la première année de médecine à l'Université de Corse. Parallèlement elle publie dans plusieurs revues scientifiques et rédige de nombreux ouvrages dont le dernier qu'elle nous présente aux éditions AEDIS et qui s'intitule : Globule, le voyageur rouge.