Alpes-Maritimes : ces 2 week-end qui sentent bon

La fête des roses à Saint-Jean-Cap-Ferrat ce week-end + la Quarte Blanche à Nice le week-end suivant : deux événements qui sentent bon ! On vous explique pourquoi.

Illustration - Fête de la rose et Quarte blanche, voilà deux week-end printaniers comme on les aime

Cette fête qui sent la rose à Saint-Jean-Cap Ferrat

Illustration - La fête des roses et des plantes à Saint-Jean-Cap-Ferrat - Sandra Melbequi

Vous aimez les roses, les plantes et les jardins ? Vous rêvez de visiter la villa de la baronne Éphrussi de Rothschild dont vous avez certainement entendu parler ? On a trouvé LE bon plan(t): la 12e édition de la Fête des Roses et des Plantes. Pendant deux jours, vous pourrez admirer, sentir et acheter des fleurs de toutes les couleurs, participer à des ateliers de jardinage pour petits et grands, et découvrir les secrets des neuf jardins thématiques qui entourent la villa. Une occasion unique de vous mettre au vert dans un cadre exceptionnel.

100 % féminin, local et éco-friendly : ce festival au parfum des tendances actuelles à Nice

Illustration - La Quarte Blanche est l'occasion (aussi) de se retrouver

La Quarte Blanche Festival est un festival de musique et de culture qui célèbre les femmes et les musiques actuelles et électroniques à Nice. Le festival se déroule du 5 au 7 mai au109 et propose des concerts, des DJ sets, mais aussi des stands, des ateliers, des débats et des animations. Le festival est ouvert à tous et respecte l’environnement.

