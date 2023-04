La fête des mai (mais pas à Nice) et un show (d)étonnant !

Dans cette émission, on vous suggère d'aller fêter les mais à Cagnes-sur-Mer et d'aller découvrir Les penseurs se rôdent un au théâtre Bellecour à Nice.

Les Penseurs se rôdent un : un spectacle détonant au Théâtre Bellecour

Humour, magie, poésie et musique compilés dans un même spectacle créé dans les Alpes-Maritimes ! Sur scène, 4 artistes talentueux et originaux et une soirée inoubliable en perspective.

Pour nous accompagner, Erwan Quesnel, le bipoète, qui jongle avec les mots et les émotions, Mathieu Epstein, l’humano haut perché, qui vous fera rire avec son humour absurde et décalé, Gérôme Avecungé, le magicien Gé, qui vous éblouira avec ses tours de prestidigitation et Pénélope qui vous enchantera avec sa voix et sa guitare

Fêter les Mai ailleurs qu'à Nice lundi 1er mai

Venez célébrer la Fête des Mai à Cagnes-sur-mer, dans le charmant village du Haut-de-Cagnes. Au programme : des animations et des spectacles pour petits et grands, de la musique et du folklore dans les ruelles médiévales. L’entrée est libre et les animations sont gratuites.

: admirez l’exposition de voitures anciennes sur la Place Notre-Dame de Protection, écoutez la chorale suédoise de Ste Birgitte à l’église Saint-Pierre, initiez-vous aux boules carrées avec le Cercle des Amis dans la rue Hippolyte Guis, et visitez le château-musée Grimaldi avec une visite guidée gratuite à 11h (entrée 4 €). Pour faciliter votre venue des navettes gratuites sont proposées depuis la gare routière vers le Haut de Cagnes de 9h30 à 17h30.

