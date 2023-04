Nice : des voisins qui nous font marrer, le Bellandarium avec une nouvelle scéno

A Nice, on aime mener l'enquête : polars à lire ou à voir

A Nice, au mois d'avril on ne se découvre pas d'un fil, et on suit plutôt le fil... d'enquêtes policières. Avec la parution du 25ème polar Niçois aux Éditions Baie des Anges et un cycle de polars "à la Française" qui se poursuit au cinéma Pathé Massena.