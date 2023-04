Nice et Beaulieu-sur-Mer : pourquoi vous allez (vraiment) adorer ces 2 événements

Dans cette émission, nous évoquons deux évènements : le concert des French Kiss à Beaulieu-sur-Mer et cette pièce jouée par des étudiants de l'Université Côte d'Azur qui ont participé, tout au long de l'année, à des ateliers de théâtre avec le TNN.

French Kiss à Beaulieu-sur-Mer : toute la musique qu'elles aiment

Illustration - Les French Kiss, un groupe 100 % féminin et 100 % Azuréen

Les French Kiss, un groupe 100 % Azuréen, 100 % féminin va vous faire revivre les plus grands succès 100% en français des années 60-80. Oui, vous allez chanter (pourquoi pas danser, et embrasser qui vous voudrez - après tout c'est French Kiss-) au son de chansons de Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Elli Medeiros, Les Rita Mitsouko et bien d'autres...

Leurs voix, leurs instruments variés : cette soirée va se faire sur des rythmes entraînants et des mélodies nostalgiques. Les French Kiss, "c'est plus qu'un groupe de musique, c'est une tribu à l'âme sauvage et libre, qui partage avec le public sa passion, sa bonne humeur et sa complicité".

Plus d'infos

Une Foire aux célibataires sur scène : le projet théâtral des étudiants de l’Université Nice Côte d’Azur avec le TNN

Le visuel de Panorama des épopées introspectives - Biahoos

Panorama des épopées introspectives : c'est la pièce que 20 étudiants de l'Université Côte d'Azur ont co-écrit, répétée, fignolée avec Félicien Chauveau, artiste associé du Théâtre National de Nice, toute cette année. Le sujet ? La désertification des campagnes et, du coup, la baisse des mariages en milieu rural. Une Foire aux célibataires est lancée, de quoi permettre à ceux sur la touche de se mettre en scène !

Pour voir la pièce, rendez-vous jeudi 27 avril dans Boucan#2 au 109 à Nice (festival gratuit où on découvre les talents des étudiants de l'Université côte d'Azur dont la pièce - représentation à 20h) ou bien vendredi 28 avril à la salle des Franciscains dans le Vieux Nice (c'est gratuit mais sur réservation ici )