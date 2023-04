Pourquoi, la semaine prochaine, vous allez (vraiment) rire à Nice

Dans cette émission, nous parlons de la soirée MDR du Tchoup Comedy Club à Nice samedi 15 avril au Stockfish et du retour sur une scène Niçoise de Mado...la Niçoise!

Prêts à vous marrer ?

- Le T'choup Comedy Club vous propose son premier 30/30 avec Amy London et Wahib au Stockfish à Nice le 15 avril à 20h . Chacun des artistes a 30 minutes pour vous faire exploser de rire avec leur propre univers. Amy, la prof désabusée et jeune Marseillaise, vous racontera ses aventures professionnelles et personnelles (qu'elle a déjà raconté lors de premières parties de Manu Payet en janvier dernier), tandis que Wahib, le jeune humoriste de 23 ans vous fera découvrir son quotidien avec une énergie déconcertante.

L'affiche du premier 30/30 de T'choup Comedy Club © Radio France - T'Choup Comedy Club

La soirée est en partenariat avec France Bleu Azur, BFM Nice Côte d'Azur, Nice-Presse, et le Cinéma Variétés.

- Noëlle Perna et (du coup) Mado la Niçoise revient ENFIN sur la scène Niçoise. Ça va se passer au Casino Ruhl à Nice avec deux représentations jeudi 13 et vendredi 14 avril à 21h. Le show Certifié Mado va peut-être être découvert à cette occasion par beaucoup d'Azuréens car Mado a fait le tour de France (et plusieurs fois) ces derniers temps. C'est d'ailleurs un vrai retour ici, pour que l'on retrouve notre humoriste locale qui compte bien mettre sa notoriété au profit du développement de l'humour made in Nissa avec un projet qu'elle nous révèle dans l'émission.