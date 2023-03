Rencontres guitares contre dons alimentaires + les Ciné Pathé de Nice avec des avant-premières

Dans cette émission, guitare classique à prix atypique et avant-premières annoncées dans les Cinémas Pathé de Nice.

Guitare et ciné : encore de bonnes idées de sortie dans notre émission

Les XXVIème Rencontres de guitare classique à Nice vendredi 24 et samedi 25 mars

Pour y assister, c'est 4 dons pour la Banque alimentaire par personnes. Ces rencontres rassemblent des artistes expérimentés et des élèves en herbe. Objectif : combler le fossé entre les maîtres et les jeunes instrumentistes et montrer que la musique de qualité n'est pas réservée à une élite. Pour nous c'est un très beau moment à écouter.

Des écoles de musique des Alpes-Maritimes sont invitées.

XXVIème rencontres, vendredi 24 et samedi 25 mars à 19h30 à la Salle de Spectacle de la Blackbox au Centre Animanice de Bon Voyage à Nice.

Pathé à Nice et les prochaines avant-premières

Les ciné Pathé à Nice (Gare du Sud et Massena) organisent très régulièrement des avant-premières. Plusieurs sont prévues dans les prochains jours. Des expériences amusantes et excitantes : cela permet de voir le film avant tout le monde, ce qui peut être une expérience gratifiante pour les passionnés qui sont impatients de découvrir les dernières sorties sur grand écran. De plus, les avant-premières offrent l'occasion d'échanger avec les acteurs et/ou réalisateurs des films.

Ainsi, Ma langue au chat sera proposé dimanche 26 mars au Pathé Massena à 16h30. Un mois pile avant la sortie officielle. Et le film Les Trois Mousquetaires est projeté en présence d'une partie de l'équipe de film samedi 1er avril au Pathé Gare du Sud .