Alain Milliat, fabricant de jus de fruits à Valence dans la Drôme

Les savoureuses pêches de vigne d'une petite commune du Rhône, sont pressées avec grand soin, par Alain Milliat, créateur de jus de fruits dans la Drôme.

Les coquilles Saint-Jacques au jus de mandarine

Mon truc en plus se confectionne avec du jus de la mandarine italienne « Tardivo di Ciaculli », la plus proche de Valence dans la Drôme. Comme de nombreux chefs, j’ajoute de l’agar agar à son pur jus parfumé pour la gélifier. Et ce voile gélifié sert- en quelque sorte - de lit à des Saint-Jacques snackées. Saint-Jacques et mandarine fonctionnent vraiment très bien.