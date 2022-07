Catherine Petitjean fabricante de pains d'épices à Dijon en Côte d'Or

Pour fabriquer du pain d’épices, il faut du miel de qualité et de la farine pure. Les Moulins Nicot en Saône-et-Loire fournissent depuis plus de 15 ans à l’entreprise “Mulot et Petitjean” la base de ses nonettes et pains d’épices. Un partenariat précieux pour sa dirigeante Catherine Petitjean.

Le pain d'épices sous toutes ses formes