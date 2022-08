Henri Avon créateur de chips à Boffres en Ardèche

Pour faire des chips, il faut... des pommes de terre. Henri Avon a eu une idée brillante : utiliser les meilleures patates des terroirs de France. Noirmoutier, Camargue, Ardèche etc., et créer ainsi les premières chips de terroir cuites au chaudron.

Comment imaginer qu’un maraicher débuterait une production de pomme de terre en Ardèche ? Le but : créer des chips artisanales de terroir. C’est Henri Avon, créateur de la marque de Chips BCBG (Bonnes chips, Bon Goût) à Boffres près de Valence qui a eu cette idée folle.

La tortilla aux chips

Mon truc en plus, c’est une omelette à la chips ! Vous prenez des chips, vous faites des brisures et vous incorporez à la préparation de vos œufs. Et vous faites cuire. Ça reste assez croustillant. Et le goût de la pomme de terre est là. C’est une tortilla avec des chips !