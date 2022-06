Laure Pierrisnard, fabricante de calissons à Aix-en-Provence

Laure Pierrisnard perpétue le goût de cette bouchée artisanale à l’amande et au melon, tout en proposant d’autres parfums fruités audacieux, et des nougats, et des pâtes de fruits etc.

L’amande de Provence retrouve une place dans les vergers de Provence, grâce - notamment - à Laure Pierrisnard, fabricante de calissons d’Aix, maison “Le Roy René” à Aix-en-Provence", qui participe à la relance de cette culture ancestrale.

La glace aux calissons